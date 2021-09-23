В Чехии предложили ЕК изменить план сокращения вредных выбросов

Короткая ссылка
Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил об обращении чешских властей в Еврокомиссию с предложением пересмотреть план по сокращению в Евросоюзе выбросов выхлопных газов от двигателей автомобилей, функционирующих на обычном топливе.
В Чехии предложили ЕК изменить план сокращения вредных выбросов
  • © Petr David Josek / AP

Об этом информирует ТАСС.

По мнению Гавличека, предлагаемый ЕК план не учитывает различий в промышленной и энергетической инфраструктуре стран — участниц ЕС.

Отмечается, что его вероятное воплощение может нанести ущерб конкурентоспособности чешской автопромышленности.

В Еврокомиссии, как считают в Праге, не учитывают рисков существенного подорожания машин и реакцию европейских потребителей на данный факт.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить