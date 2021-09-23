В Чехии предложили ЕК изменить план сокращения вредных выбросов
- © Petr David Josek / AP
Об этом информирует ТАСС.
По мнению Гавличека, предлагаемый ЕК план не учитывает различий в промышленной и энергетической инфраструктуре стран — участниц ЕС.
Отмечается, что его вероятное воплощение может нанести ущерб конкурентоспособности чешской автопромышленности.
В Еврокомиссии, как считают в Праге, не учитывают рисков существенного подорожания машин и реакцию европейских потребителей на данный факт.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.