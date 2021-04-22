Путин призвал все страны подключиться к совместным проектам по климату

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона приглашает все страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.

Об этом он заявил на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции.

«Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей.

Также Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата», — заявил он.

Он отметил, что Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности российских экосистем.

«Россия готова предложить целый набор совместных проектов. Рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», — заявил президент.

RT вёл прямую трансляцию.

В конце марта Белый дом заявил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая Путина, на саммит по климату.