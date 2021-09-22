Власти США выразили готовность выделить $250 млн для борьбы с пандемиями

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Соединённые Штаты готовы выделить $250 млн в качестве первого взноса в фонд Всемирного банка, целью которого будет сбор средств на борьбу с будущими пандемиями. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.
Власти США выразили готовность выделить $250 млн для борьбы с пандемиями
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

«США присоединяются к призыву создать новый финансовый посреднический фонд во Всемирном банке, который поможет нам собрать новые ресурсы для обеспечения готовности к пандемии», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления в онлайн-формате на саммите, организованном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Харрис отметила, что США готовы выделить не менее $250 млн на обеспечение работы фонда.

«Мы также запросили еще $850 млн у конгресса... Мы обращаемся к странам и корпорациям со всего мира с призывом присоединиться к нам в этих усилиях», — добавила вице-президент США.

По её словам, общая задача стран — обеспечить финансирование фонда на уровне $10 млрд.

Ранее сообщалось, что CША и Евросоюз запускают партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.

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