В Совфеде прокомментировали заявление американского генерала о России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Северного командования американских Вооружённых сил генерала Глена Ванхёрка о том, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

«Во-первых, всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет», — сказал сенатор.

По его мнению, такое заявление обусловлено другими причинами.

«Они просто понимают, что Россия сейчас имеет военное преимущество в смысле современных вооружений и поэтому тут же назначили Россию главной угрозой и агрессором», — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия никому никогда не угрожала.

«Они постоянно создают союзы... Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность», — заключил сенатор.

Ранее генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

Он выделил такие аспекты вооружений, как российские подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.