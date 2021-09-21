В ФБР назвали Китай главной угрозой экономической безопасности США
- Reuters
«Нет другой такой страны, которая бы представляла большую угрозу нашим инновациям, экономической безопасности и нашим демократическим идеям, чем КНР», — цитирует его ТАСС.
По словам главы ФБР, в настоящий момент бюро ведёт более 2 тыс. расследований, связанных с китайским правительством, по указанным темам.
Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.