В ФБР назвали Китай главной угрозой экономической безопасности США

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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в конгрессе США заявил, что Китай представляет главную угрозу экономической безопасности Соединённых Штатов.
В ФБР назвали Китай главной угрозой экономической безопасности США
  • Reuters

«Нет другой такой страны, которая бы представляла большую угрозу нашим инновациям, экономической безопасности и нашим демократическим идеям, чем КНР», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ФБР, в настоящий момент бюро ведёт более 2 тыс. расследований, связанных с китайским правительством, по указанным темам.

Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

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