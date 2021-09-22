В США назвали Россию основной военной угрозой

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Глава Северного командования американских Вооружённых сил генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.
В США назвали Россию основной военной угрозой
  • globallookpress.com
  • © US Joint Staff/via

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — заявил Ванхёрк в интервью Air Force Magazine.

По его словам, Китай является долгосрочной экзистенциальной угрозой, но Россия представляет большую угрозу в военном плане.

Он особенно выделил такие аспекты как  подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в конгрессе США заявил, что Китай представляет главную угрозу экономической безопасности Соединённых Штатов.

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