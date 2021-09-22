В США назвали Россию основной военной угрозой
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«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — заявил Ванхёрк в интервью Air Force Magazine.
По его словам, Китай является долгосрочной экзистенциальной угрозой, но Россия представляет большую угрозу в военном плане.
Он особенно выделил такие аспекты как подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.
Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в конгрессе США заявил, что Китай представляет главную угрозу экономической безопасности Соединённых Штатов.