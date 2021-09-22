В США назвали Россию основной военной угрозой

Глава Северного командования американских Вооружённых сил генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», — заявил Ванхёрк в интервью Air Force Magazine.

По его словам, Китай является долгосрочной экзистенциальной угрозой, но Россия представляет большую угрозу в военном плане.

Он особенно выделил такие аспекты как подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в конгрессе США заявил, что Китай представляет главную угрозу экономической безопасности Соединённых Штатов.