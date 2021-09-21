Во Франции заявили, что контракт на подлодки полностью отвечал требованиям Австралии
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Она отметила, что переговоры по контракту на поставку подлодок между Францией и Австралией начались в 2014 году на фоне «резкого увеличения мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».
«Со стороны Австралии были выдвинуты требования, чтобы такая подлодка имела большой радиус действия, а её силовая установка была классического, неядерного типа. Все это должно было позволить Австралии располагать вооружениями, обеспечивающими её суверенитет», — приводит ТАСС слова министра.
Парли отметила, что Канберра выбрала Париж по контракту, потому что Франция полностью удовлетворяла выдвинутым Австралией требованиям.
Министр добавила, что лодки должны были строиться в самой Австралии из местных материалов и с привлечением местных рабочих.
20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания военного союза AUKUS.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.