Во Франции заявили, что контракт на подлодки полностью отвечал требованиям Австралии

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Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что тактико-технические данные тех подводных лодок, которые Париж должен был разработать для Австралии, полностью отвечали требованиям Канберры.
Во Франции заявили, что контракт на подлодки полностью отвечал требованиям Австралии
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Она отметила, что переговоры по контракту на поставку подлодок между Францией и Австралией начались в 2014 году на фоне «резкого увеличения мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Со стороны Австралии были выдвинуты требования, чтобы такая подлодка имела большой радиус действия, а её силовая установка была классического, неядерного типа. Все это должно было позволить Австралии располагать вооружениями, обеспечивающими её суверенитет», — приводит ТАСС слова министра.

Парли отметила, что Канберра выбрала Париж по контракту, потому что Франция полностью удовлетворяла выдвинутым Австралией требованиям.

Министр добавила, что лодки должны были строиться в самой Австралии из местных материалов и с привлечением местных рабочих.

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания военного союза AUKUS.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.

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