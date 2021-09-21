Посольство России назвало условие для сотрудничества с Британией по делу Скрипалей
- Reuters
«Российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного «назначения» виновных», — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.
Также в посольстве заявили, что выдача россиян другим государствам невозможна в соответствии с Конституцией и «этот принцип будет соблюдаться и далее».
Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.