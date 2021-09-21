Посольство России назвало условие для сотрудничества с Британией по делу Скрипалей

В посольстве России в Великобритании заявили, что российская сторона готова к сотрудничеству с Лондоном по делу Скрипалей, если британская сторона откажется от концепции «назначения виновных».

«Российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного «назначения» виновных», — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Также в посольстве заявили, что выдача россиян другим государствам невозможна в соответствии с Конституцией и «этот принцип будет соблюдаться и далее».

Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.