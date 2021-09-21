Посольство России считает недопустимыми высказывания Лондона о выборах в Госдуму

Посольство России в Великобритании считает недопустимыми сделанные британской стороной заявления по поводу выборов в Госдуму и рассматривает их как попытку вмешательства во внутренние дела России.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства России в Великобритании.

«Лондон постоянно и без всяких доказательств обвиняет нас во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании, а сам в открытую указывает, что и как делать гражданам и государственным институтам нашей страны, выставляя потом произвольные оценки. Россия была и будет выступать категорически против таких мессианских подходов. Мы не оспариваем легитимность британских выборных процедур и формируемых по их итогам органов власти. Но принимать «уроки демократии» от страны, чья избирательная система остаётся заложником средневековых традиций, мы также не намерены», — отмечается в заявлении диппредставительства.

В посольстве России обратили внимание на то, что «британская сторона принципиально не хочет замечать новых элементов российской избирательной системы, направленных на её совершенствование».

«Вместо признания этих завоеваний гражданского общества мы видим в исполнении англичан бессмысленные заявления о «зажиме оппозиции» и организации голосования на «аннексированной территории Украины», — говорится в заявлении.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о госизмене из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.

Помимо Великобритании и Украины, выборы в Госдуму раскритиковали также Соединённые Штаты и ЕС.