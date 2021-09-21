Лавров обсудил с послами стран Евросоюза ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в том числе в нагорнокарабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны также провели обмен мнениями по отношениям между Россией и ЕС. С российской стороны было вновь указано на бесперспективность выстраивания отношений на принципах «отпора» и «сковывания», как это пытаются делать в Евросоюзе.
«Подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов», — отмечается в сообщении.
Ранее Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС.