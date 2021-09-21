Лавров обсудил с послами стран Евросоюза ситуацию в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран — членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России Маркусом Эдерером ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в том числе в нагорнокарабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны также провели обмен мнениями по отношениям между Россией и ЕС. С российской стороны было вновь указано на бесперспективность выстраивания отношений на принципах «отпора» и «сковывания», как это пытаются делать в Евросоюзе.

«Подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов», — отмечается в сообщении.

Ранее Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС.