В Пентагоне и Великобритании обсудили новое партнёрство AUKUS
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что Хикс встретилась с Лавгроувом, чтобы подтвердить двусторонние отношения между США и Великобританией.
Стороны поговорили о вопросах обороны, в том числе о недавно объявленном трёхстороннем партнёрстве AUKUS, целью которого является обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Представители США и Британии также выразили свою приверженность в продвижении взаимоотношений между странами в сфере обороны и безопасности.
Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.