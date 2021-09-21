В Пентагоне и Великобритании обсудили новое партнёрство AUKUS

Первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс и советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Стивен Лавгроув обсудили новое трёхстороннее партнёрство с участием Австралии в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что Хикс встретилась с Лавгроувом, чтобы подтвердить двусторонние отношения между США и Великобританией.

Стороны поговорили о вопросах обороны, в том числе о недавно объявленном трёхстороннем партнёрстве AUKUS, целью которого является обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Представители США и Британии также выразили свою приверженность в продвижении взаимоотношений между странами в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.