В Пентагоне и Великобритании обсудили новое партнёрство AUKUS

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Первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс и советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Стивен Лавгроув обсудили новое трёхстороннее партнёрство с участием Австралии в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что Хикс встретилась с Лавгроувом, чтобы подтвердить двусторонние отношения между США и Великобританией. 

Стороны поговорили о вопросах обороны, в том числе о недавно объявленном трёхстороннем партнёрстве AUKUS, целью которого является обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Представители США и Британии также выразили свою приверженность в продвижении взаимоотношений между странами в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

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