Генсек ООН надеется на улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию Мун Чжэ Ина.
Гутерреш выразил надежду, что обе страны улучшат свои отношения и пообещал сотрудничество с правительством Южной Кореи в данной задаче.
В пресс-службе ООН заявили, что Гутерреш верит в возможность возобновления диалог, направленного на «достижение мира на Корейском полуострове».
Ранее в ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.
В июле США поддержали решение КНДР и Южной Кореи о восстановлении прямой линии связи между странами.