Генсек ООН надеется на улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке с президентом Южной Кореи Мун Чжэ И обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию Мун Чжэ Ина.

Гутерреш выразил надежду, что обе страны улучшат свои отношения и пообещал сотрудничество с правительством Южной Кореи в данной задаче.

В пресс-службе ООН заявили, что Гутерреш верит в возможность возобновления диалог, направленного на «достижение мира на Корейском полуострове».

Ранее в ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.

В июле США поддержали решение КНДР и Южной Кореи о восстановлении прямой линии связи между странами.