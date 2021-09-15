В ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове

Организация Объединённых Наций обеспокоена в связи с ракетными пусками на Корейском полуострове и призывает к дипломатическому разрешению ситуации.

Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы в курсе сообщений и обеспокоены последним развитием событий», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, в ООН заявляли, что единственным путём достижения мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова является дипломатическое взаимодействие.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.