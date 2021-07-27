В США поддержали восстановление контактов между КНДР и Южной Кореей

Короткая ссылка
США приветствуют решение КНДР и Южной Кореи о восстановлении прямой линии связи между странами.
В США поддержали восстановление контактов между КНДР и Южной Кореей
  • Reuters

Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Соединённые Штаты поддерживают межкорейские диалог и взаимодействие и, конечно, сегодняшнее объявление о восстановлении межкорейских линий связи. Мы, разумеется, считаем, что это позитивный шаг», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, дипломатия и диалог являются неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове.

Ранее в администрации президента Республики Корея заявили, что разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановлены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить