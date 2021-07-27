В США поддержали восстановление контактов между КНДР и Южной Кореей
- Reuters
Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Соединённые Штаты поддерживают межкорейские диалог и взаимодействие и, конечно, сегодняшнее объявление о восстановлении межкорейских линий связи. Мы, разумеется, считаем, что это позитивный шаг», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, дипломатия и диалог являются неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове.
Ранее в администрации президента Республики Корея заявили, что разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановлены.