В США поддержали восстановление контактов между КНДР и Южной Кореей

США приветствуют решение КНДР и Южной Кореи о восстановлении прямой линии связи между странами.

Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Соединённые Штаты поддерживают межкорейские диалог и взаимодействие и, конечно, сегодняшнее объявление о восстановлении межкорейских линий связи. Мы, разумеется, считаем, что это позитивный шаг», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, дипломатия и диалог являются неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове.

Ранее в администрации президента Республики Корея заявили, что разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановлены.