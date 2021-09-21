Глава Евросовета заявил о необходимости развивать оборонные возможности ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил мнение, что ЕС нужно прикладывать больше усилий для укрепления своего оборонного потенциала.

«Если мы будем более крепкими и стойкими, это означает, что и наши альянсы также будут сильнее», — передаёт Интерфакс слова Мишеля.

Данное заявление глава Евросовета сделал на фоне ситуации с отказом Австралии от контракта с Францией на создание подлодок.

При этом он отметил, что в ситуации с разрывом договора Австралией с Францией Соединённые Штаты показали недостаток надёжности по отношению к европейским союзникам.

Ранее Евросоюз потребовал разъяснений от США в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.