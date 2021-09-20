Генсек ООН обсудил с Эрдоганом Афганистан, Сирию и Ливию

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился в Нью-Йорке перед Генассамблеей ООН с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсекретаря.

«Стороны обменялись мнениями о развитии событий в Афганистане, Ливии и Сирии. Генеральный секретарь и президент Турции также обсудили Кипр», — отметили в организации.

Ранее Гутерреш высказался о контактах международной организации с радикальным движением «Талибан»* по гуманитарным вопросам в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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