Генсек ООН обсудил с Эрдоганом Афганистан, Сирию и Ливию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился в Нью-Йорке перед Генассамблеей ООН с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсекретаря.

«Стороны обменялись мнениями о развитии событий в Афганистане, Ливии и Сирии. Генеральный секретарь и президент Турции также обсудили Кипр», — отметили в организации.

Ранее Гутерреш высказался о контактах международной организации с радикальным движением «Талибан»* по гуманитарным вопросам в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.