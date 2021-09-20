Генсек ООН высказался о контактах с талибами по гуманитарным вопросам в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о контактах международной организации с радикальным движением «Талибан»* по гуманитарным вопросам в Афганистане.

«Главная задача ООН, представленной в Афганистане, заключалась во взаимодействии с «Талибаном» и в демонстрации приверженности [доставке] гуманитарной помощи... Я думаю, что это именно та возможность, которая даст нам рычаги для оказания позитивного влияния на упомянутые вопросы», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о планах обсуждения на полях Генассамблеи кризиса в Афганистане и проблем с доступом к образованию в этой стране.

Ранее Генсек ООН назвал «абсолютно необходимым» диалог с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.