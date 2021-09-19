Чижов прокомментировал резолюцию Европарламента о России

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента в отношении Москвы.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что в России есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти «путь к свету», — приводит ТАСС слова Чижова.

Российский постпред заявил, что такое отношение европейских депутатов многие россияне «воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно».

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие Европарламентом доклада с призывом ужесточить политику в отношении России является попыткой вмешательства во внутренние дела.

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