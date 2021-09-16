Володин назвал доклад ЕП о России попыткой вмешательства во внутренние дела

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие Европарламентом доклада с призывом ужесточить политику в отношении России является попыткой вмешательства во внутренние дела.
Володин назвал доклад ЕП о России попыткой вмешательства во внутренние дела
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Заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

Он отметил, что решение ЕП носит недружественный характер.

«Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор», — сказал спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал этот доклад.

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