Хакер-активист высказался о своей попытке помочь девочке с помощью кибератаки на больницу в США

Эксперт по компьютерной безопасности и активист Марти Готтесфельд в беседе с RT высказался о своей попытке с помощью кибератаки помочь девочке-инвалиду Джастин Пеллетье, которая насильно удерживалась в Бостонской детской больнице и подвергалась жестокому обращению со стороны медперсонала.

Готтесфельд, которого два года назад в США посадили на десять лет за взлом компьютера в Бостонской детской больнице, заявил, что совершил кибератаку, чтобы привлечь внимание общественности к этой истории и тем самым помочь Пеллетье. Как он отметил RT, он повторил бы свой поступок, если бы вновь оказался в такой ситуации.

«Окажись я ещё раз в такой ситуации, я поступил бы так же. В нашей стране не должно происходить того, что случилось с ней», — отметил он.

По его словам, у властей нет права наказывать его за попытку помочь девушке.

«Это бесчеловечно и совершенно неприемлемо. Ни один гражданин [США] не должен оказываться в положении, в которое попал я, и принимать решения, которые пришлось принять мне. Чтобы потом тебя задним числом критиковала шайка жуликов, нанятых теми, кто подвергал маленькую девочку пыткам. Могу только представить, что бы обо всём этом сказали бы наши отцы-основатели», — добавил активист.

Девушка-подросток Джастин Пеллетье попала в Бостонскую детскую больницу из-за проблем со здоровьем. Впоследствии её насильно отобрали у родителей и лишили необходимого лечения, заявив о якобы наличии у неё психического заболевания.

Подробнее об этой истории — в материале RT.