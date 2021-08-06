«Она испытывала сильнейшую боль»: как в США осудили хакера за привлечение внимания к пыткам подростка в клинике

В США десятилетний срок отбывает эксперт по компьютерной безопасности и хактивист Марти Готтесфельд. Его осудили за попытку привлечь внимание к истории Джастины Пеллетье — девушки-подростка, которая удерживалась в Бостонской детской больнице и подвергалась жестокому обращению со стороны медперсонала. Её насильно отобрали у родителей и лишили необходимого лечения, заявив о якобы наличии психического заболевания. Пытаясь привлечь внимание к подробностям истории Джастины, Готтесфельд осуществил кибератаку на сети госпиталя, после чего его заключили в тюрьму.

В США десятилетний тюремный срок отбывает системный инженер и хактивист Марти Готтесфельд, приговорённый к заключению за попытку привлечь внимание к истории Джастины Пеллетье — девушки-подростка, которая насильно удерживалась в Бостонской детской больнице и подвергалась жестокому обращению со стороны медперсонала.

Родители девушки в течение нескольких месяцев добивались через суд возвращения дочери домой.

Проблемы со здоровьем начались у Джастины в 14-летнем возрасте — девочка страдала от сильных болей в животе и проблем с пищеварением. После посещения нескольких врачей ей было диагностировано редкое митохондриальное заболевание, которое может привести к ослаблению мышц и неврологическим проблемам. В течение нескольких месяцев состояние Джастины ухудшалось — у неё начались трудности с произношением слов и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. После этого, в 2013 году, её родители обратились за помощью к специалистам Бостонской детской больницы.

Однако врачи госпиталя заявили, что Джастина якобы страдает от психического заболевания и её симптомы «являются психосоматическими». Они отменили назначенное врачами лечение, а когда родители попытались забрать девушку домой, их остановила охрана учреждения. Больница взяла девушку «под опеку», а также обвинила её родителей в «медицинском насилии» над ребёнком.

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© @justina.pelletier

Джастину перевели в детское психиатрическое отделение больницы, где её состояние ухудшилось. По словам родных девушки, её фактически заперли в медучреждении, где она не получала необходимой медицинской помощи: «Это было равносильно пытке».

«Здоровую, насколько это было возможно, девушку превратили в колясочника, фактически парализованного ниже бёдер. Сейчас, спустя 13 месяцев, они (больница. — RT), по сути, признают, что были неправы. На протяжении 13 месяцев она безостановочно испытывала сильнейшую боль», — рассказывал в телеинтервью в 2014 году отец Джастины.

Родители девушки подали в суд на больницу, однако в медицинском учреждении заявили, что опасность для здоровья подростка представляют именно её родные. Кроме того, суд запретил Джастине и её родителям разговаривать со СМИ. Однако спустя некоторое время издание The Boston Globe представило материал, в котором говорилось, что Джастина Пеллетье оказалась не первым ребёнком, попавшим в подобную ситуацию: за предыдущие 18 месяцев больница забрала по меньшей мере пять других детей у их родителей, также обвинив последних в «медицинском насилии над детьми».

Этот случай заинтересовал американского эксперта по компьютерной безопасности Марти Готтесфельда. Чтобы привлечь внимание к подробностям истории Джастины и её незаконному заключению в медицинском учреждении, Готтесфельд осуществил кибератаку на сети госпиталя. Через некоторое время после того, как история получила широкое освещение в СМИ, суд согласился вернуть Джастину Пеллетье домой, где она вновь начала проходить необходимое ей лечение.

Однако после освобождения девушки Готтесфельд был арестован и привлечён к ответственности за взлом. Мужчине были выдвинуты обвинения, в частности в сговоре с целью повреждения защищённых компьютеров. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.

«В чём состоит моё преступление? Я отбываю десятилетний срок, потому что выяснил, что ни в чём не повинная 15-летняя девочка по имени Джастина Пеллетье, испытывающая трудности в обучении, подвергалась пыткам в ведущей американской педиатрической клинике и что власти слишком коррумпированны, чтобы это пресечь. Итак, никому не навредив, я защищал её жизнь так, как это могли сделать немногие. За это в 2018-м меня арестовали и подвергли уголовному преследованию», — рассказал активист.

Готтесфельд высказал мнение, что предъявленные ему обвинения были «на 100% политическими» и представляли собой попытку скрыть историю жестокого обращения с детьми. Супруга Готтесфельда также обратила внимание, что после освобождения Джастины в отношении больницы не было проведено никакого расследования: «Вместо этого они наказывают людей, которые пытаются разоблачить это и защитить детей».

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«Едва ли мне вообще должны были предъявлять обвинения. Чтобы лишить семью возможности представлять интересы ребёнка, пускали в ход заявления, вводящие в заблуждение. Семье вынесли антиконституционный запрет на разглашение информации, запретили общаться с прессой — в нарушение любимой Первой поправки к Конституции США. Вопиющее попрание Конституции», — отмечал активист.

Находясь в заключении, мужчина также написал статью, опубликованную на англоязычном сайте RT, в которой рассказал, в частности, о невыносимых условиях содержания в тюрьме и злоупотреблениях в Министерстве юстиции.

«Моя камера (среднего режима безопасности) находится в старом здании тюрьмы в Терре-Хот для смертников. В этом здании содержался Тимоти Маквей, устроивший взрыв в Оклахома-Сити, до того как в 2001 году получил смертельную инъекцию. Затем казни приостановили, власти переместили камеру смертников в другой комплекс, напротив, за стены пенитенциарного учреждения строгого режима», — сообщил он.

Позже супруга Готтесфельда сообщила, что после публикации статьи к её мужу перестали пускать адвокатов.

Примечательно, что об аресте Марти Готтесфельда не высказываются ни американский Минюст, ни международные правозащитные организации.

В частности, в неправительственной организации Human Rights Watch, осуществляющей расследования нарушений прав человека, на соответствующий запрос RT заявили, что «из-за нехватки ресурсов не могут ответить на этот вопрос».