В Австралии на акции протеста против санитарных ограничений задержали более 260 человек

Австралийская полиция задержала более 260 человек в ходе демонстраций против санитарных ограничений, вводимых из-за коронавируса, в Сиднее и Мельбурне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

«В операции были задействованы более 1,7 тыс. полицейских, в том числе сотрудники служб специального назначения, дорожной и конной полиции. Более 1,5 тыс. полицейских вышли на улицы Сиднея, где планировались массовые акции против санитарных ограничений и вакцинации», — рассказали агентству в полиции.

Уточняется, что при этом протесты в Мельбурне, где в демонстрации участвовали несколько сотен человек, завершились ожесточёнными столкновениями участников акций с полицией.

В августе сообщалось, что в Сиднее на месяц продлили карантин в связи со вспышкой COVID-19.

Ранее стало известно, что свыше 40% жителей Австралии старше 16 лет полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.