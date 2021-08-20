В Сиднее на месяц продлевают карантин в связи со вспышкой COVID-19

В австралийском Сиднее ужесточают антикоронавирусные ограничения из-за продолжающегося роста числа инфицированных, заявила глава правительства штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

«Мы продлеваем карантин ещё на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов, вызывающих наибольшую озабоченность», — приводит ТАСС её сообщение.

Отмечается, что с 23 августа станет необходимо носить маску на улице и в общественных местах.

Кроме того, вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 в 12 районах Сиднея.

Береджиклян уточнила, что эти решения будут актуальны до тех пор, пока власти не зафиксируют существенный эффект от масштабной вакцинации.

Ранее сообщалось, что правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии распространило ограничения на весь Сидней из-за вспышки коронавируса.