В Сиднее на месяц продлевают карантин в связи со вспышкой COVID-19

Короткая ссылка
В австралийском Сиднее ужесточают антикоронавирусные ограничения из-за продолжающегося роста числа инфицированных, заявила глава правительства штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

«Мы продлеваем карантин ещё на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов, вызывающих наибольшую озабоченность», — приводит ТАСС её сообщение.

Отмечается, что с 23 августа станет необходимо носить маску на улице и в общественных местах.

Кроме того, вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 в 12 районах Сиднея.

Береджиклян уточнила, что эти решения будут актуальны до тех пор, пока власти не зафиксируют существенный эффект от масштабной вакцинации.

Ранее сообщалось, что правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии распространило ограничения на весь Сидней из-за вспышки коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить