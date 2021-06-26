В Австралии распространили ограничения по COVID-19 на весь Сидней

Правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии распространило ограничения из-за вспышки коронавируса на весь Сидней.

«Чтобы защитить жителей Нового Южного Уэльса от распространяющейся вспышки COVID-19, действующие указания оставаться дома распространяются на весь Большой Сидней», — говорится в сообщении на сайте правительства штата.

Жителям карантинных районов разрешено выходить из дома только на работу или учёбу, за необходимыми покупками, для помощи родным.

21 февраля сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сделал прививку от коронавируса.