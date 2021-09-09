В Австралии более 40% граждан привились от коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что свыше 40% жителей страны старше 16 лет полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

«Кроме того, 90% австралийцев старше 70 лет получили как минимум первую дозу вакцины», — передаёт ТАСС заявление Моррисона, сделанное в ходе онлайн-брифинга в Канберре.

Он добавил, что две трети взрослых граждан страны сделали первый укол антикоронавирусной вакцины.

Моррисон подчеркнул, что хорошие темпы вакцинации позволяют снять большую часть санитарных ограничений до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в австралийском Сиднее на месяц продлевают карантин в связи со вспышкой COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить