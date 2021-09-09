В Австралии более 40% граждан привились от коронавируса

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что свыше 40% жителей страны старше 16 лет полностью вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

«Кроме того, 90% австралийцев старше 70 лет получили как минимум первую дозу вакцины», — передаёт ТАСС заявление Моррисона, сделанное в ходе онлайн-брифинга в Канберре.

Он добавил, что две трети взрослых граждан страны сделали первый укол антикоронавирусной вакцины.

Моррисон подчеркнул, что хорошие темпы вакцинации позволяют снять большую часть санитарных ограничений до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в австралийском Сиднее на месяц продлевают карантин в связи со вспышкой COVID-19.