Политолог Брутер высказался о призыве ФРГ к ЕС стать более независимым от США в военном плане
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Он отметил, что это заявление ничего не означает и звучит оно не в первый раз.
«Вопрос здесь в концепции и в ресурсах, которые на это есть. Строительство новой армии — это очень затратное мероприятие. Эти затраты исчисляются триллионами евро», — считает эксперт.
По его словам, создание европейской армии принципиально невозможно, потому что это будет связано с тем, что «США пересмотрят своё отношение к своим обязанностям через НАТО».
«Они сами себя поставили в положение, когда никаких эффективных ходов у Европы нет. Они сами себя поставили в зависимость от американской оборонной политики, и сейчас отказываться от неё они сами не готовы и не готовы их избиратели», — добавил Брутер.
Политолог также считает, что в дальнейшем ситуация будет пока просто усложняться.
«Американцы будут давить, европейцы будут говорить: «Ну вы возьмите на себя тогда дополнительные обязательства», американцы будут говорить: «Конечно-конечно», но ничего не будут делать. Европа как таковая их не интересует. Они считают, что субъектности во внешней Европе нет и считаться с ней вовсе не обязательно», — заключил эксперт.
Евросоюз должен быть способен действовать более независимо от США по военным вопросам, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.