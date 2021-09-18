Политолог Брутер высказался о призыве ФРГ к ЕС стать более независимым от США в военном плане

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр к ЕС стать более независимым от США в военном плане.

Он отметил, что это заявление ничего не означает и звучит оно не в первый раз.

«Вопрос здесь в концепции и в ресурсах, которые на это есть. Строительство новой армии — это очень затратное мероприятие. Эти затраты исчисляются триллионами евро», — считает эксперт.

По его словам, создание европейской армии принципиально невозможно, потому что это будет связано с тем, что «США пересмотрят своё отношение к своим обязанностям через НАТО».

«Они сами себя поставили в положение, когда никаких эффективных ходов у Европы нет. Они сами себя поставили в зависимость от американской оборонной политики, и сейчас отказываться от неё они сами не готовы и не готовы их избиратели», — добавил Брутер.

Политолог также считает, что в дальнейшем ситуация будет пока просто усложняться.

«Американцы будут давить, европейцы будут говорить: «Ну вы возьмите на себя тогда дополнительные обязательства», американцы будут говорить: «Конечно-конечно», но ничего не будут делать. Европа как таковая их не интересует. Они считают, что субъектности во внешней Европе нет и считаться с ней вовсе не обязательно», — заключил эксперт.

Евросоюз должен быть способен действовать более независимо от США по военным вопросам, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.