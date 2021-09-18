В ФРГ призвали ЕС стать более независимым от США в военном плане

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Евросоюз должен быть способен действовать более независимо от США по военным вопросам, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В ФРГ призвали ЕС стать более независимым от США в военном плане
  • © Kay Nietfeld/Pool Photo via AP

«Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», — сказала Крамп-Карренбауэр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она добавила, что по следам ситуации в Афганистане, европейские коллеги обсуждали, в том числе, силы быстрого реагирования.

Министр пообещала предоставить своё видение по формированию таких сил до конца октября.

Ранее резолюция Европарламента назвала вывод американских и международных сил из Афганистана, за которым последовал захват страны «Талибаном»* коллективным провалом Запада.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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