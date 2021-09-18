SANA: в Дамаске отключилось электричество из-за атаки на газопровод

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Министр электроэнергетики Сирии Гассан аз-Замиль заявил, что вследствие атаки на газовую тепловую электростанцию (ТЭС) Дейр-Али жители Дамаска остались без электричества. Об этом сообщает агентство SANA.
SANA: в Дамаске отключилось электричество из-за атаки на газопровод
  • Reuters
  • © SANA

«Станция вышла из строя из-за падения давления газа в результате атаки на газопровод, что привело к общему отключению электрической сети», — цитирует агентство заявление министра.

В ведомстве отметили, что расчётное время для исправления инцидента составляет один час, после чего электричество будет последовательно возвращено во все провинции САР.

В феврале российские военнослужащие доставили в Сирию 80 компактных бензиновых электрогенераторов. 

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