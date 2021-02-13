Российские военные доставили в Сирию 80 электрогенераторов

Военнослужащие России доставили в Сирию 80 компактных бензиновых электрогенераторов. Об этом заявил представитель инженерных войск группировки сил России в Сирии Александр Мотуновский.

Отмечается, что контейнеры с генераторами пока хранятся на авиабазе Хмеймим, в будущем их планируется раздать социальным учреждениям, которые испытывают нехватку электричества.

«В этих ящиках агрегаты бензиновые для того, чтобы освещать помещения. Агрегатов привезено 80 штук. Каждый агрегат имеет мощность в один киловатт. Для сельской школы, например, такого хватит для полного освещения всех помещений», — цитирует РИА Новости Мотуновского.

В январе сообщалось, что российские военные прибыли в сирийскую провинцию Хасеке для усиления постов.