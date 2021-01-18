Российские военные прибыли в сирийскую провинцию Хасеке для усиления постов

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Дополнительные подразделения российской военной полиции направлены в сирийскую провинцию Хасеке для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов. Об этом сообщил старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе», — цитирует РИА Новости Сунцова.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие «ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению».

В декабре рота российской военной полиции прибыла на наблюдательный пост в городе Айн-Исса, расположенный на севере Сирии.

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