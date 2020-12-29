Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере САР

Рота российской военной полиции прибыла на наблюдательный пост в городе Айн-Исса, расположенном на севере Сирии.

«Задача моего взвода не допустить прорыва боевиков в сторону города Айн-Исса, а также следить за трассой М4. С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась», — цитирует РИА Новости командира взвода сирийской армии, несущего службу на наблюдательном посту, Усама Ахмада.

Раньше военные САР удерживали данный пост самостоятельно.

С появлением российской военной полиции, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать договорённости, достигнутые ранее.

Ранее российские военные полицейские приостановили сопровождение гражданского автомобильного транспорта на трассе М4 из-за обострения обстановки в районе Айн-Исса в Сирии.