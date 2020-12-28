Военные России прекратили сопровождение транспорта на трассе М4 в САР
- AFP
«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Исса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в сирийский район Айн-Исса для стабилизации ситуации прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции.
В октябре президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.