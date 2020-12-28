Военные России прекратили сопровождение транспорта на трассе М4 в САР

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Российские военные полицейские приостановили сопровождение гражданского автомобильного транспорта на трассе М4 из-за обострения обстановки в районе Айн-Исса в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Военные России прекратили сопровождение транспорта на трассе М4 в САР
  • AFP

«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Исса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в сирийский район Айн-Исса для стабилизации ситуации прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции.

В октябре президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

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