Российские военные помогают стабилизировать ситуацию в сирийской Айн-Иссе

Короткая ссылка
В сирийский район Айн-Исса для стабилизации ситуации прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Российские военные помогают стабилизировать ситуацию в сирийской Айн-Иссе
  • © AFP

«Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Исса. Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договорённости о размещении совместных российско-сирийских постов», — приводит РИА Новости его слова.

Сытник отметил, что дополнительные подразделения российской военной полиции прибыли в район «для наращивания усилий по стабилизации обстановки».

«Призываем стороны, ведущие взаимные обстрелы, прекратить эскалацию», — добавил он.

Ранее российские военные доставили 1,2 т продуктовых наборов жителям сирийского посёлка Аджара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить