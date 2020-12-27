Российские военные помогают стабилизировать ситуацию в сирийской Айн-Иссе
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«Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Исса. Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договорённости о размещении совместных российско-сирийских постов», — приводит РИА Новости его слова.
Сытник отметил, что дополнительные подразделения российской военной полиции прибыли в район «для наращивания усилий по стабилизации обстановки».
«Призываем стороны, ведущие взаимные обстрелы, прекратить эскалацию», — добавил он.
Ранее российские военные доставили 1,2 т продуктовых наборов жителям сирийского посёлка Аджара.