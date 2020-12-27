Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийское село

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Военные из российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили 250 продуктовых наборов жителям сирийского посёлка Аджара.

«На сегодня мы привезли порядка 250 продовольственных наборов общим весом 1 200 кг», — цитирует ТАСС начальника группы формирования и доставки гуманитарных грузов ЦПВС Дмитрия Задорина.

Отмечается, что в продуктовые наборы входят основные продукты питания: рис, мука, сахар, сгущённое молоко и чай.

Отмечается, что посёлок Аджара был под властью боевиков восемь лет.

Ранее стало известно, что российские сапёры за время работы в Сирии обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов.

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