Российские сапёры обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов в САР

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Российские сапёры за время работы в Сирии обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов, заявил командующий группировкой войск России в Сирии Сергей Кузовлёв.
Российские сапёры обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов в САР
  • AFP

«Силами инженерных подразделений в Сирийской Арабской Республике разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует ТАСС Кузовлёва.

Он добавил, что через переправу по реке Евфрат перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Георгия Левоновича Асатряна торговым представителем России в Сирии.

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