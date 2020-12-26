Российские сапёры обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов в САР
- AFP
«Силами инженерных подразделений в Сирийской Арабской Республике разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует ТАСС Кузовлёва.
Он добавил, что через переправу по реке Евфрат перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Георгия Левоновича Асатряна торговым представителем России в Сирии.