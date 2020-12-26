Мишустин назначил торгового представителя России в САР

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Георгия Левоновича Асатряна торговым представителем России в Сирии.
Мишустин назначил торгового представителя России в САР
  • Reuters

Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Асатряна Георгия Левоновича торговым представителем Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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