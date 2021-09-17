Нацгвардия поможет полиции Капитолия во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне

Короткая ссылка
Пентагон предоставит 100 военнослужащих Национальной гвардии округа Колумбия для поддержки полиции Капитолия в субботу, 18 сентября. На этот день в Вашингтоне намечен митинг сторонников экс-президента Дональда Трампа.
Нацгвардия поможет полиции Капитолия во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне
  • AFP

Об этом сообщает Axios.

Как уточняется, войска Нацгвардии будут размещены в Оружейной палате, их задействуют только в случае запроса полиции Капитолия для защиты здания конгресса.

«Если полиции Капитолия потребуется помощь, они сначала будут использовать возможности местных, государственных и федеральных правоохранительных органов, прежде чем запрашивать развёртывание целевой группы», — пояснили в Пентагоне.

Митинг организован некоммерческой организацией во главе с бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа Мэттом Брейнардом, мероприятие пройдёт под лозунгом Justice for J6 в поддержку участников штурма здания Капитолия 6 января. По данным CNN, обвинения по этому делу уже предъявлены по меньшей мере 600 фигурантам.

Министерство внутренней безопасности уже предупредило граждан о возможных проявлениях насилия на митинге, где также могут присутствовать участники ультраправой организации Proud Boys.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить