Нацгвардия поможет полиции Капитолия во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне
- AFP
Об этом сообщает Axios.
Как уточняется, войска Нацгвардии будут размещены в Оружейной палате, их задействуют только в случае запроса полиции Капитолия для защиты здания конгресса.
«Если полиции Капитолия потребуется помощь, они сначала будут использовать возможности местных, государственных и федеральных правоохранительных органов, прежде чем запрашивать развёртывание целевой группы», — пояснили в Пентагоне.
Митинг организован некоммерческой организацией во главе с бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа Мэттом Брейнардом, мероприятие пройдёт под лозунгом Justice for J6 в поддержку участников штурма здания Капитолия 6 января. По данным CNN, обвинения по этому делу уже предъявлены по меньшей мере 600 фигурантам.
Министерство внутренней безопасности уже предупредило граждан о возможных проявлениях насилия на митинге, где также могут присутствовать участники ультраправой организации Proud Boys.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.