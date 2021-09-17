Байден заявил о планах созвать встречу мировых лидеров по климату

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Президент США Джо Байден заявил, что намерен созвать встречу мировых лидеров по теме изменения климата.
Байден заявил о планах созвать встречу мировых лидеров по климату
  • Reuters

«Я планирую созвать встречу на уровне лидеров стран, чтобы мы могли оценить достигнутый коллективный прогресс», — приводит ТАСС его слова на организованном США многостороннем совещании по климату в онлайн-формате.

Байден добавил, что Вашингтон будет работать над активизацией международных усилий в области чистой энергетики.

«Наш план заключается в том, чтобы запустить эти усилия, собрав министров в январе, дабы обсудить цели в области чистой энергетики, которая сможет поддерживать транспорт, промышленность, строительный сектор», — отметил американский лидер.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к диалогу и взаимодействию с США по вопросу борьбы с изменениями климата и пандемией коронавирусной инфекции.

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