Байден заявил о планах созвать встречу мировых лидеров по климату

Президент США Джо Байден заявил, что намерен созвать встречу мировых лидеров по теме изменения климата.

«Я планирую созвать встречу на уровне лидеров стран, чтобы мы могли оценить достигнутый коллективный прогресс», — приводит ТАСС его слова на организованном США многостороннем совещании по климату в онлайн-формате.

Байден добавил, что Вашингтон будет работать над активизацией международных усилий в области чистой энергетики.

«Наш план заключается в том, чтобы запустить эти усилия, собрав министров в январе, дабы обсудить цели в области чистой энергетики, которая сможет поддерживать транспорт, промышленность, строительный сектор», — отметил американский лидер.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к диалогу и взаимодействию с США по вопросу борьбы с изменениями климата и пандемией коронавирусной инфекции.