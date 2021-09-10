Китай готов сотрудничать с США по вопросу изменения климата

Китай готов к диалогу и взаимодействию с США по вопросу борьбы с изменениями климата и пандемией коронавируса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

«При условии уважения коренных интересов обеих сторон и при надлежащем контроле за разногласиями соответствующие профильные ведомства двух государств могут продолжить контакты и диалог, содействовать согласованию позиций и сотрудничеству в таких вопросах, как изменение климата, борьба с пандемией», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Китайский лидер также упомянул такую сферу, как восстановление экономики и решение региональных и мировых проблем.

Ранее стало известно, что Джо Байден поговорил по телефону с Си Цзиньпином и выразил заинтересованность в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.