Китай готов сотрудничать с США по вопросу изменения климата

Короткая ссылка
Китай готов к диалогу и взаимодействию с США по вопросу борьбы с изменениями климата и пандемией коронавируса, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

«При условии уважения коренных интересов обеих сторон и при надлежащем контроле за разногласиями соответствующие профильные ведомства двух государств могут продолжить контакты и диалог, содействовать согласованию позиций и сотрудничеству в таких вопросах, как изменение климата, борьба с пандемией», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Китайский лидер также упомянул такую сферу, как восстановление экономики и решение региональных и мировых проблем.

Ранее стало известно, что Джо Байден поговорил по телефону с Си Цзиньпином и выразил заинтересованность в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить