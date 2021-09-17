В Финляндии сообщили о телефонном разговоре Ниинистё и Путина

Президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в канцелярии финского лидера.

«Саули Ниинистё и Владимир Путин провели 17 сентября обстоятельный телефонный разговор. Помимо двусторонних отношений Финляндии и России, они обсудили ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало документ, в котором содержится анализ развития международного сотрудничества. В ведомстве среди прочего выразили мнение о том, как Россия, Китай и США влияют на этот процесс.

Также помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии президента Финляндии Хиски Хауккала обсудили формирование конструктивных отношений с Россией.