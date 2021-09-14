Помощник Байдена обсудил с финским коллегой отношения с Россией

Короткая ссылка
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии президента Финляндии Хиски Хауккала обсудили формирование конструктивных отношений с Россией.

«Они <…> обменялись мнениями о соответствующих усилиях по налаживанию более конструктивных отношений с Россией, где это возможно», — цитирует ТАСС представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Также они обсудили укрепление отношений США и Финляндии, в том числе сотрудничество в Арктике.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии опубликовало документ, в котором содержится анализ развития международного сотрудничества. В ведомстве среди прочего выразили мнение о том, как Россия, Китай и США влияют на этот процесс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить