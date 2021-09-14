Помощник Байдена обсудил с финским коллегой отношения с Россией

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии президента Финляндии Хиски Хауккала обсудили формирование конструктивных отношений с Россией.

«Они <…> обменялись мнениями о соответствующих усилиях по налаживанию более конструктивных отношений с Россией, где это возможно», — цитирует ТАСС представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Также они обсудили укрепление отношений США и Финляндии, в том числе сотрудничество в Арктике.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии опубликовало документ, в котором содержится анализ развития международного сотрудничества. В ведомстве среди прочего выразили мнение о том, как Россия, Китай и США влияют на этот процесс.