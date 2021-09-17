Президент Таджикистана высказался о текущей международной обстановке

Короткая ссылка
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая саммит Шанхайской организации развития в Душанбе, высказался о текущей международной обстановке.

Рахмон заявил, что «текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения и кризисом в системе международной безопасности и доверия, ростом конфликтного потенциала».

«Главными угрозами безопасности на пространстве ШОС остаются международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансграничная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков, киберпреступность», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить