Президент Таджикистана высказался о текущей международной обстановке

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, открывая саммит Шанхайской организации развития в Душанбе, высказался о текущей международной обстановке.

Рахмон заявил, что «текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения и кризисом в системе международной безопасности и доверия, ростом конфликтного потенциала».

«Главными угрозами безопасности на пространстве ШОС остаются международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансграничная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков, киберпреступность», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.