Депутат Европарламента Жданок прокомментировала доклад ЕП о России
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По её словам, доклад принят. Она уточнила, что в докладе есть несколько пунктов по поводу российских выборов.
«Голосовалось вчера, ночью уже были понятны результаты. Около 500 — за и 175 — против или воздержались, то есть четверть депутатов ещё сохранили свежую голову, и это обнадёживает», — заявила она.
Также Жданок заявила, что на Западе идёт «очень сильный антироссийский сигнал».
Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие Европарламентом доклада является попыткой вмешательства во внутренние дела России.