Депутат Европарламента Жданок прокомментировала доклад ЕП о России

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Депутат Европарламента от «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок прокомментировала в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» принятый ЕП доклад с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.
Депутат Европарламента Жданок прокомментировала доклад ЕП о России
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

По её словам, доклад принят. Она уточнила, что в докладе есть несколько пунктов по поводу российских выборов.

«Голосовалось вчера, ночью уже были понятны результаты. Около 500 — за и 175 — против или воздержались, то есть четверть депутатов ещё сохранили свежую голову, и это обнадёживает», — заявила она.

Также Жданок заявила, что на Западе идёт «очень сильный антироссийский сигнал».

Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие Европарламентом доклада является попыткой вмешательства во внутренние дела России.

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