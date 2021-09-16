Захарова прокомментировала заявления Киева о возможном конфликте с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что курирующие Украину официальные лица стран Запада должны пресекать высказывания украинских политиков о возможности военного конфликта с Россией, но этого не делается.

По её словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что в случае приказа Верховного главнокомандующего украинская армия может захватить ДНР и ЛНР.

«Президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский, в принципе, допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны», — сказала Захарова на брифинге с журналистами.

Дипломат отметила, что на практике российская сторона видит «действия в противоположном направлении».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с сожалением» относятся к высказываниям Зеленского о возможности полномасштабной войны между двумя странами.

По его словам, в Москве не хотели бы предаваться подобным «апокалиптическим ожиданиям».