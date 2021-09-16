Депутат Бальбек назвал доклад ЕП об отношениях с Россией набором лозунгов антироссийской направленности

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что утверждённый Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией — это «набор лозунгов и слоганов антироссийской направленности».

«По сути, документ — набор лозунгов и слоганов антироссийской направленности, но для евродепутатов (многие из которых попали в парламент благодаря русофобской истерии на Западе) это лишняя возможность показать себя — мол, верен своим принципам. По сути, этот документ — очередной жёлтый лист в осеннем лесу, мы уже к этому привыкли и не замечаем на фоне общего пейзажа», — подчеркнул депутат.

Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией.

В нём автор инициативы литовский депутат Андрюс Кубилюс выразил мнение, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул в беседе с RT, что это «совершенно бесперспективный подход» с точки зрения общей политики Евросоюза.