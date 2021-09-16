Страны ОДКБ продолжат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

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В декларации, принятой по итогам прошедшего в четверг, 16 сентября, в Душанбе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщается, что страны — члены организации «продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей».
Страны ОДКБ продолжат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе
  • РИА Новости

«В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства — члены ОДКБ», — приводит ТАСС текст декларации.

В 2020 году заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявлял, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Также министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И сообщал, что Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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