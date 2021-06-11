В КНР призвали разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе

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Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи, сообщил, что Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе.
В КНР призвали разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе
  • Pixabay

«Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», — приводит ТАСС заявление Ван И.

В 2020 году заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

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