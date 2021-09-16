Австралия направит свыше $8 млрд на укрепление своего ВМФ

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Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил о решении инвестировать свыше $8 млрд в строительство и совершенствование оборонных объектов Военно-морского флота (ВМФ) страны.
Австралия направит свыше $8 млрд на укрепление своего ВМФ
  • © AP Photo/Mark Baker

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьера, $8,47 млрд будет направлено на финансирование двух проектов для австралийского ВМФ.

«Первый из них... заключается в строительстве атомных подводных лодок», — уточнил он.

По словам Моррисона, примерно $4,7 млрд отведено на модернизацию дока полного цикла в Осборне и продление службы действующих субмарин, стоящих на вооружении ВМФ Австралии.

Порядка $3,7 млрд власти страны вложат в модернизацию боевых систем эсминцев класса Hobart.

Ранее стало известно, что США, Британия и Австралия договорились о партнёрстве в области обороны и безопасности.

Позднее сообщалось, что Австралия подготовит как минимум восемь атомных подлодок в рамках альянса AUKUS.

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