В МИД Великобритании призвали КНДР прекратить испытания ракет
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«Проведённые испытания (ракет. — RT) являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и создают угрозу миру и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.
В британском МИД подчеркнули, что Северная Корея «должна изменить курс и незамедлительно сделать шаги, направленные на осуществление полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации».
К тому же в Великобритании призвали Северную Корею «воздерживаться от дальнейших провокаций» и вернуться к диалогу с США.
Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Объект упал за пределами японской экономической зоны.
В ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.