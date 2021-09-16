В МИД Великобритании призвали КНДР прекратить испытания ракет

Северной Корее необходимо незамедлительно принять меры по денуклеаризации и возобновить диалог с США по этой теме, воздерживаясь от провокационных действий. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

«Проведённые испытания (ракет. — RT) являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и создают угрозу миру и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

В британском МИД подчеркнули, что Северная Корея «должна изменить курс и незамедлительно сделать шаги, направленные на осуществление полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации».

К тому же в Великобритании призвали Северную Корею «воздерживаться от дальнейших провокаций» и вернуться к диалогу с США.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Объект упал за пределами японской экономической зоны.

В ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.