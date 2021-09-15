Мальчик из России скончался от отравления в Турции

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Официальный представитель московского главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что следователи изучают обстоятельства смерти ребёнка из России в турецкой Анталии, предположительно, от отравления.
Мальчик из России скончался от отравления в Турции
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«По предварительным данным, 9 сентября четырёхлетний мальчик, находясь вместе с родителями на территории Турецкой Республики, в связи с не проходящими на протяжении нескольких дней симптомами отравления госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался», — приводит Интерфакс её слова.

По её словам, в московское подразделение главка обратился близкий родственник семьи.

Возбуждено уголовное дело. По возвращении в Россию родители будут допрошены.

Ранее Генконсульство сообщило, что россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет.

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